Противниками США являются Китай, Евросоюз и Россия, - Трамп

По словам президента, это не значит, что они - плохие

Президент США Дональд Трамп считает, что у его страны "много противников", а в их числе - Евросоюз, Россия и Китай.

Об этом Трамп сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

Он считает ЕС противником США на фоне торгового спора, который обострился между Брюсселем и Вашингтоном.

"Я думаю, что Европейский Союз - наш противник в плане того, что они делают с нами в торговле. Вы бы не подумали этого о ЕС, но они наш противник", - отметил он, добавив, что уважает многих лидеров стран ЕС.

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По словам Трампа, Россия является противником США "по некоторым аспектам". Китай Трамп назвал противником США "по некоторым экономическим вопросам".

"Они - наши противники. Но это не значит, что они плохие. Это вообще ничего не значит, кроме того, что они конкурентоспособны", - добавил он.

Напомним, Дональд Трамп вновь собрался в президенты.