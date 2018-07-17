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Главная » Мир » Палестинские воздушные змеи вызвали разногласия между израильскими военными и министрами

Палестинские воздушные змеи вызвали разногласия между израильскими военными и министрами

Палестинские воздушные змеи вызвали разногласия между израильскими военными и министрами
Фото: terrorism-info.org.il

Военные не хотят стрелять в детей

17.07.18 223
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В Израиле возникли разногласия между министрами и военным руководством относительно методов противодействия палестинцам, которые запускают на израильскую территорию воздушные шары с горючими веществами. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Министр образования Нафтали Беннет и министр юстиции Аелет Шакед требуют, чтобы военные реагировали на такие действия таким же образом, как на минометные или ракетные обстрелы. На заседании израильского Кабмина 15 июля между ними возник горячий спор.

Начальник генштаба Гади Эйзенкот отказался стрелять в поджигателей, многие из которых являются детьми.

"Я не думаю, что стрелять в подростков и детей правильно", - заявил он.

Такого мнения придерживаются и многие другие военные.

"У нас есть другие эффективные меры, которые мы используем, и мы ожидаем, что ХАМАС поймет, что мы возлагаем на них ответственность за все враждебные действия в секторе Газа", - сказал высокопоставленный военный чиновник на условиях анонимности.

Напомним, палестинцы в последнее время начали использовать новую тактику в противостоянии с Израилем. Они запускают воздушных змеев, воздушные шары, наполненные гелием, и даже раздутые презервативы с пропитанными топливом полосками ткани на израильскую территорию, где они вызывают пожары. Таким образом уже были уничтожены тысячи акров сельскохозяйственных угодий.

Сначала израильские военные пытались сбивать воздушные шары, но в прошлые выходные нанесли массивный авиаудар по сектору Газа.

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