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Газовые проекты России

В Конгресс США внесен законопроект о санкциях по "Северному потоку-2"

В Конгресс США внесен законопроект о санкциях по "Северному потоку-2"
Фото: Телеграф

Ожидается, что газопровод может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года

19.07.18 80
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В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против Северного потока-2.

Об этом заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррасо в среду, 18 июля, передает DW.

В законопроекте под названием О прекращении российской энергетической агрессии сказано, что санкции против газопровода позволят странам-членам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций со стороны России.

"Такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они покупают у России, а не повышать его", - заявил Баррасо.

Ожидается, что Северный поток-2 может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Разрешение на его строительство выдали Швеция, Финляндия и Германия. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша, Украина и США.

Отметим, ранее с критикой Северного потока-2 также выступал президент США Дональд Трамп, который заявлял, что Германия стала "заложницей" России.

Напомним, Северный поток - 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток -2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

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