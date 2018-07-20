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Главная » Мир » Фото В янтаре обнаружили останки змееныша, жившего 100 млн лет назад

Фото В янтаре обнаружили останки змееныша, жившего 100 млн лет назад

<span class="label red">Фото</span> В янтаре обнаружили останки змееныша, жившего 100 млн лет назад
Фото: MING BAI/CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

Змеи Xiaophis myanmarensis жили в древних лесах

20.07.18 483
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В Мьянме в янтаре обнаружили фрагмент, а в другом камне– останки только что вылупившейся змеи мелового периода, возраст которой датирован 98,8 млн лет. Об этом пишет Naked Science cо ссылкой на журнал Science Advances.

Крошечная змейка длиной всего 48 мм идентифицирована как представитель прежде неизвестного вымершегл вида Xiaophis myanmarensis. С учетом прекрасно сохранившегося скелета и даже – частично – мягких тканей, Майл Колдуэлл и его коллеги считают, что она либо едва успела появиться на свет, либо так и погибла эмбрионом, еще не полностью развившись.

Голова этой змеи до нас не дошла. Однако  сохранившихся частей достаточно, чтобы различить особенности онтогенеза – индивидуального развития, – характерные и для современных змей. По словам ученых, они прошли почти в неизменном виде с мелового периода до наших дней. Авторы проводят параллель между Xiaophis myanmarensis и современными красными цилиндрическими змеями, которые достигают длины 70-80 см.

Определить видовую принадлежность второго образца из-за недостаточной сохранности не удалось. Зато пигментный рисунок на коже (как и многие детали анатомии змейки Xiaophis myanmarensis) указывает на то, что обитали они, видимо, в подстилке густого леса, богатой растениями и насекомыми.

Новые находки оказались древнейшими изученными представителями змей леса.

Реконструкция Xiaophis myanmarensis / Источник: CHEUNG CHUNG TAT

Ранее палеонтологи обнаружили в янтаре останки лягушки, возраст находки оценивается в 99 миллионов лет. 

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