Бронзовый памятник президенту России Владимиру Путину, который в мае передумали устанавливать в центре монумента "Служение Отечеству" в селе Частоозерье Курганской области, теперь хранится в гараже мясокомбината "Велес", принадлежащего семье депутата Госдумы РФ Александра Ильтякова.

Об этом сообщает Знак, со ссылкой на Facebook журналиста Андрея Выползова, который побывал в селе и сфотографировался вместе с памятником и Ильтяковым.

По его словам, для страховки статуя главы государства перевязана буксировочным тросом. "Заходишь в бокс, и вот на тебе — стоит на бетонном полу двухметровый Путин, а рядом машины чинят. Для снимка сначала я аккуратно вложил свою ладошку в его золотистую ладонь, но тут же одёрнул. Как-то стало физически не по себе. А когда я нечаянно поднял вверх глаза, то встретился с его взглядом. С добрым металлическим прищуром. Эффект нового для меня ощущения усилился. Удивительная всё-таки вещь — памятники отцам народов", — написал Выползов.

Отмечается, что монумент "Служение Отечеству" в селе Частоозерье открыли 29 мая 2018 года. Изначально предполагалось, что в его центре будет стоять 3,5-метровая фигура президента Владимира Путина. Идейным вдохновителем проекта выступил депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков.

Напомним, Пушкин на Львовщине упал из-за старости.