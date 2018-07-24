Израильтяне сбили самолет сирийских ВВС

Армия обороны Израиля сбила самолет ВВС Сирии, который на два километра углубился на израильскую территорию.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
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Сообщается, что по сирийскому самолету было выпущено две ракеты.
Отметим, ХАМАС запускает воздушные змеи с горючими веществами на позиции израильских ВВС.
Напомним, израильские военные эвакуировали несколько сотен сотрудников сирийской гуманитарной организации "Сирийская гражданская оборона" - более известной как "Белые каски" из юго-западных регионов Сирии.