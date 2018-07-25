Скоро произойдет самое длинное лунное затмение столетия

В пятницу произойдет самое длинное лунное затмение 21 века. Об этом пишет The Guardian.

Самое длинное лунное затмение столетия будет проходить в пятницу вечером и в субботу утром (27-28 июля). Луна полностью затмится Землей в течение одного часа и 43 минут, а в целом небесное тело будет находиться в тени 4 часа. Фаза полного лунного затмения наступит в 20:21 по Гринвичу.

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Название "кровавая луна" возникло из-за того, что во время затмения луна становиться красной. Это происходит из-за специфики рассеивания света в атмосфере.

Лучше всего затмение будет видно из Восточной Африки, Ближнего Востока, в Индии, на западе Китая. Но также его можно будет наблюдать и в остальной части Африки, Европе, других частях Азии, Австралии и восточной оконечности Южной Америки.

По данным астрономов, затмение начнется 27 июля в 21.24 по киевскому времени.