В подаренном Путиным Трампу мяче найден подозрительный чип, - СМИ

Футбольный мяч фирмы Adidas, который президент РФ Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу на совместной пресс-конференции в Хельсинки 16 июля, оснащен чипом.



Об этом сообщает Bloomberg.



Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее даже призвал не вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающих устройств. Однако Bloomberg уточняет, что это - рекламный чип.



Путин подарил Трампу официальный футбольный мяч чемпионата мира 2018 – Adidas Telstar. Внутри него встроен чип, который можно подключить к гаджету и получить "эксклюзивный контент", говорится на сайте Adidas.

В частности, речь идет об информации о продукте, футбольных новостях, соревнованиях и прочем, поясняет компания в инструкции по применению.



В свою очередь Adidas не стал комментировать сообщение Bloomberg, мог ли чип быть взломан российской стороной. Нет никаких предположений о том, что у таких мячей или их чипов есть уязвимости безопасности, добавляет агентство.

В издании добавили, что на фотографиях также нельзя определить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специально изготовлен для события и лишь напоминал продукт Adidas.



Cудя по фотографиям на сайте Кремля, Путин подарил Трампу мяч с черно-красными пятнами. Такую расцветку имеет мяч Telstar Мечта, использовавшийся в плей-офф чемпионата мира по футболу в РФ. Согласно пресс-релизу на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций, "Мечта" действительно оснащена чипом



Стоит отметить, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что футбольный мяч проверили на безопасность, как и все подарки. При этом, она не пояснила, было ли что-то обнаружено.