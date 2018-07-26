Юнкер подарил Трампу фотографию американского военного кладбища в Европе

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища в Люксембурге, где похоронен генерал США Джордж Паттон, и призвал помнить общую историю. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Юнкер рассказал об этом в своей речи в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS). Генерал Паттон во время Второй мировой войны руководил американскими силами в Германии и Франции и был известен как ярый антисоветчик.

По словам Юнкера, на снимке написано: "Дорогой Дональд, давайте помнить нашу общую историю".

"Мы должны делать это даже в самые трудные времена... В момент, когда напряжение, как может казаться, усиливается, молодым людям по обе стороны Атлантики важно знать о силе нашего прошлого и о важности наших отношений для поддержания мира, демократии и свободы во всем мире", - отметил Юнкер.

Напоминаем, что ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз не может продолжать полагаться на США для своей защиты.