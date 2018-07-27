Иосиф Кобзон в тяжелом состоянии находится в больнице

В 2005 году у певца диагностировали рак

80-летний певец Иосиф Кобзон, первый замглавы комитета Государственной думы России по культуре находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице,.

Об этом сообщает Россия сегодня со ссылкой на источник в Госдуме.

Отмечается, что еще вчера, в четверг, 26 июля несколько СМИ сообщили о госпитализации артиста. Позже источник сообщил, что Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице, и одновременно выразил уверенность в том, что Кобзон поправится.

Отметим, Иосиф Кобзон, у которого в 2005 году диагностировали рак, сейчас проходит курс химиотерапии.

Напомним, единственную в Украине школу кобзарей закрыли.