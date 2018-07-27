На месте происшествия был задействован вертолет

В восточной части Лондона произошла перестрелка между полицией и группой людей в масках.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Инцидент произошел в районе Форест-гейт, неподалеку от футбольного стадиона. Очевидцы сообщают, что на место происшествия прибыли не менее 20 правоохранителей и был задействован вертолет.

Позже полиция подтвердила факт перестрелки между правоохранителями и группой неустановленных лиц. Представители полиции сообщили, что получили сообщение о вооруженном мужчине. Прибывшие на место полицейские обнаружили черный BMW, в котором находился подозреваемый, однако по требованию правоохранителей автомобиль не остановился.

После, сообщает издание, раздалось 6-8 выстрелов, предположительно - из автомата.

После погони и завязавшейся перестрелки были задержаны три человека.

Напомним, во время матча ЧМ-2018 расстреляли 11 мексиканцев.