Гибридная дружба. Зачем Кремль направил в Беларусь посла-"диверсанта"

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал кандидатуру силовика Михаила Бабича на пост посла России в Беларуси, продемонстрировав, что политика Москвы в отношении Минска меняется. От уговаривания Лукашенко при помощи пряника в виде "братских" цен на нефть и кнута в виде "молочных войн" Кремль переходит к варианту, когда сам институт дипломатии может стать инструментом давления. Фокус проанализировал, чего добивается Путин от Лукашенко, каковы ставки в этой политической игре и во что может трансформироваться длящаяся годами "гибридная дружба" России и Беларуси.

Посольский гамбит

Внешне назначение Бабича кажется вполне логичным. Отношения между двумя странами уже давно не безоблачны. Кремлю необходимо сделать Лукашенко более сговорчивым, заставить его идти в фарватере своей политической линии. Для Москвы актуальна потребность в "ястребах", и Бабич в этом смысле вполне подходящий выбор.

О перспективах его минского назначения в российских СМИ заговорили в июне. До этого обсуждали две другие кандидатуры — Александра Ткачёва, отставного министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Кубани, и Владислава Суркова, серого кардинала Кремля, тоже перекочевавшего в категорию "бывших". Выходит, Бабича вытащили из прикупа отнюдь не первой картой. Но при этом его репутация едва ли не более спорная, чем у отвергнутого Суркова, считавшегося куратором боевиков "ЛДНР". 49-летний Бабич — силовик, таких кадров Москва Минску ещё не предлагала.

Бабич получил военное образование, служил в батальоне связи ВДВ. Военную карьеру закончил старшим лейтенантом уже в структурах КГБ. Успел поуправлять корпорацией "Антей". В начале нулевых, в самый разгар противостояния в Чечне (и после скандалов, связанных с финансовыми махинациями на его предыдущих должностях, едва не обернувшихся арестом), даже возглавлял правительство мятежной республики.

Непотопляемость этого персонажа и его приближённость к Путину многие аналитики связывают с фигурой его отца. Полковник КГБ Виктор Бабич в Дрездене был начальником служившего там же капитана Путина. Последней синекурой Бабича стала должность полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, где он зарекомендовал себя как человек энергичный, жёсткий и решительный, которого можно забрасывать в тыл любого врага.

49-летний Бабич — силовик, таких кадров Москва Минску ещё не предлагала

Примечательно, что "зайти с Бабича" Путин хотел и в игре с Украиной, в 2016 году. Его тогда провели через Госдуму, не посчитав нужным соблюсти положенную дипломатическую процедуру. Она требует вначале согласовать кандидатуру с руководством страны, в которую посол направляется, а уже потом заниматься оформлением назначенца у себя в стране. В России поступили проще и наглее. Оскорблённый Киев на это ответил: назначение нового российского посла снято с повестки дня и до освобождения оккупированных территорий рассматриваться не будет. Бабич агреман так и не получил.

В случае с Беларусью пока неизвестно, придерживалась ли Москва установленного регламента. По неофициальной информации, Лукашенко с раздражением отозвался о перспективах работы с Бабичем: "Какие они хотят отношения, если присылают диверсанта? Такому товарищу мы агреман не дадим".

Пока неясно, осуществится ли угроза, но сейчас в российских медиа обсуждают, не была ли заведомо непроходная кандидатура выбрана сознательно, чтобы Минск по примеру Киева отказался её согласовать и таким образом развязал Москве руки. Как пишет Телеграм-канал "Старая площадь", отказ в агремане даст повод президенту России не заниматься "перезагрузкой" отношений, а "торпедировать последнюю бесконечную фронду Батьки".

Лукашенко и впрямь раздражает Путина своей двойной игрой, приносящей Москве политические и экономические убытки.

Double bind от Лукашенко

Термин double bind почти наверняка неизвестен Лукашенко, но он, однако, является его пламенным приверженцем. Концепция "двойного послания" описывает ситуацию, в которой субъект имеет дело со взаимно противоречащими указаниями, принадлежащими к разным уровням коммуникации. Например, на словах выражается любовь, а невербальное поведение явно свидетельствует о ненависти.

В России считают, что противоречивое поведение белорусского лидера началось после "пятидневной войны 888", завершившейся отколом Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Россия вскоре признала их независимость, рассчитывая на аналогичное решение своего ближайшего союзника Беларуси. Однако Лукашенко поступил лукаво: публично заявил о том, что Москва действовала "спокойно, мудро и красиво", но вопрос о признании отправил на утверждение в белорусский парламент, где он завис. Год спустя белорусский МИД официально рекомендовал гражданам въезжать на территорию непризнанных республик исключительно со стороны Грузии, соблюдая её законы. Иными словами, "последний диктатор Европы" уже тогда счёл неразумным поддакивать России, ставя на кон гипотетические перспективы сближения с Западом.

Аннексия Крыма и война, развязанная Россией в Украине, сделала его ещё более осмотрительным. Лукашенко признал лишь, что полуостров по факту принадлежит РФ. Минск как площадка для переговоров по Донбассу стал для него хорошим поводом, чтобы прорекламировать себя и Москве, и Западу. Но если у последнего такое поведение белорусского президента вызвало понимание и даже похвалу, то для первой служило порой раздражающим фактором.

Попытки усидеть сразу на двух стульях не без труда, но пока всё же удаются Батьке. Это провоцирует всплески негодования Москвы, которые оборачиваются уничижительной критикой белорусского президента в российских медиа. Парадокс, однако, в том, что нападки почти не повлияли на отношение российского обывателя к Лукашенко. В конце минувшей недели белорусские СМИ обнародовали данные опроса иркутского информагентства "Альтаир", в котором он назван россиянами самым эффективным лидером в отстаивании интересов своей страны.

Вторая попытка. Два года назад от Михаила Бабича сумел отбиться Киев, теперь его сватают Минску

Экономика и "стабильность"

Информация о Лукашенко-"заступнике" почти совпала по времени с другой — о том, что в 2017 году реальные зарплаты в Беларуси оказались выше, чем в России и Казахстане: средняя зарплата достигла $1648. В свете этих выкладок может показаться, что Лукашенко — эффективный менеджер, умеющий сохранить на территории Беларуси островок стабильности. Однако белорусская экономика уязвима, она завязана на Россию примерно вдвое сильнее, чем украинская в её довоенный период.

В Москве скрупулёзно подсчитали, что с 2005-го по 2015-й включительно общая сумма дотаций, преференций, различного рода поддержек по доступу к российскому рынку составила более $100 млрд, временами достигая показателя четверти белорусского ВВП в год. Учитывая это, Кремль может строить свои стратегии по воздействию на Лукашенко. Пока что, правда, в России не придумали ничего лучшего, чем устраивать время от времени торговые войны, где карающим мечом выступает "Россельхознадзор". Он ведёт себя так топорно, что в Минске его действия называют неадекватными.

В то же время претензии России к белорусской стороне нельзя признать абсолютно беспочвенными. Речь идёт о контрабанде, которая после введения контрсанкций в отношении Запада широким потоком устремилась через кордон, поменяв маркировку. Так на полках российских магазинов оказались белорусские апельсины, мандарины, кокосы, ананасы и манго. Это вполне отвечает заповеди, однажды озвученной Лукашенко: "Минск не должен упустить выгоды от сложившейся ситуации". За такую откровенную позицию российские СМИ с новой силой обрушились на белорусского лидера, обвиняя его в заработках на контрабанде. Однако сам Лукашенко от этих обвинений открещивается, заявляя, что перевозкой санкционной продукции занимаются российские фирмы и компании, за которыми стоят "дельцы с тяжёлыми погонами".

Впрочем, для Беларуси главный символ благодарности от России — дешёвые углеводороды. И торги Батьки вокруг нефти — вечная тема переговоров с Москвой. Когда договориться не удаётся, в дело идут экономические и политические демарши. Смысл их почти всегда состоит в том, чтобы показать: мы можем сами решать проблемы. В 2010 году, например, Минск отказался покупать нефть у России в прежних объёмах, если при этом нужно уплачивать таможенные пошлины. Закупать её стали у Венесуэлы. Вскоре от поставок всё-таки пришлось отказаться, но именно из-за них Россия отменила пошлины.

Сегодня вопрос таможенной пошлины на нефть вновь на повестке дня, и в Беларуси прикидывают, во что это выльется для страны. Как подсчитали в Минфине, ежегодные доходы казны в течение пяти лет могут сократиться на 3,8% ВВП. Энтузиазма этот факт в Минске не вызывает, однако Лукашенко пытается искать иные поводы для оптимизма. Год назад он сформулировал: "Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну". А в декабре подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь и производили востребованный в мире продукт. Впрочем, бравурные спичи по этому поводу — это скорее пиар-кампания для дела, плоды которого если и будут пожинаться, то не сегодня и не завтра. Потому что главный козырь Беларуси — не IT, а, как и в случае с Украиной, удачное географическое расположение.

Уход Лукашенко на Запад в полной мере сейчас невозможен, но сама тенденция, заигрываний с Брюсселем нервирует Кремль

Накануне минувших выходных издание "Зеркало недели" опубликовало критический разбор Национальной транспортной стратегии Украины Drive Ukraine 2030. Автор статьи, экономический обозреватель из Минска Денис Лавникевич, среди прочего пишет о том, что место хаба между Европой и Азией, равно как и ключевого узла нового Шёлкового пути, занято Беларусью — естественным логистическим перекрёстком, находящимся "на ключевых транспортных маршрутах, связывающих Западную Европу с Востоком, Черноморское побережье со странами Балтийского моря". Поняв это, официальный Минск "начал попросту продавать своё географическое положение, согласившись на создание анклава китайской экономики в Восточной Европе". "Китайцам, — пишет Лавникевич, — выделили огромный участок земли под Минском, где был создан индустриальный парк "Великий камень". Сегодня там идёт активное строительство сухого порта и комплексного логистического центра. По сути, созданы две узловые площадки экономического пояса Шёлкового пути: округ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и "Великий камень" в Беларуси". Пекин уже инвестировал более $500 млн в создание структуры первой очереди "Великого камня", ещё столько же планируют вложить до 2020 года.

Перспективы стать подобным хабом для Украины обвалила война на Донбассе. Однако если напряжённость между Россией и Западом перерастёт в открытую военную конфронтацию, последствия для Минска будут не менее, а, возможно, и более катастрофическими. И уж тем более не снята угроза относительно возможных силовых действий Москвы в отношении Минска. Это понимает и белорусский президент.

Если завтра война

Месяц назад Лукашенко заявил: "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, ещё развяжут войну, как в Украине". Поэтому Батька, как умеет, готовится. Однако так, чтобы продемонстрировать эту готовность Москве, но при этом не сильно её разозлить. А с другой стороны — чтобы показать Брюсселю: он как руководитель меняется, его нужно поддерживать, тем более что он противостоит Кремлю.

Два года назад Лукашенко предпринял один из наиболее важных шагов, чтобы дистанцироваться от России: ввёл новую военную доктрину. В числе её главных задач — защита страны от гибридных угроз. Текст документа даёт понять, что серьёзная угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Белоруссии исходит не только от НАТО, но и от России. При этом отмечается, что Минск в целях укрепления безопасности в регионе будет стремиться поддерживать связи с НАТО и ЕС.

С учётом этих обстоятельств даже пресловутые совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" кажутся не триумфом единения армий двух стран, а всего лишь уступкой со стороны Минска. Лукашенко не хочет пускать российских военных в страну. К примеру, он так и не дал разрешения на размещение на своей территории лётной базы, о чём имелась предметная договорённость. Белорусские чиновники сперва начали высказывать сомнения, а позже Лукашенко заявил, что "ничего об этом не знает". Президент Беларуси также стал понимать: не менее опасна война информационная. В апреле на встрече с руководителями белорусских СМИ он сказал: "СМИ превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное".

Готов ли Лукашенко к войне? Или по крайней мере к тому, чтобы противостоять поглощению другим государством, о котором он говорил? Вряд ли. Но он готовится. Возможна ли война сегодня? По мнению аналитиков, такой пессимистический сценарий — крайняя мера со стороны России. "Запуск" её возможен не ранее, чем Москва исчерпает все прочие рычаги давления. А они у неё есть. И назначение нового посла-"диверсанта" — это попытка усилить возможность их применения, чтобы держать Лукашенко в постоянном напряжении и стимулировать его идти на уступки.

Если не случится форс-мажора, Лукашенко в 2020 году отпразднует свою очередную, шестую по счёту, инаугурацию

Это наверняка и будет делаться в ближайшие два года (если даже Бабичу откажут в агремане) — в предвыборный период, когда белорусский президент находится в особо уязвимом положении. Уж слишком высоки для России ставки. Беларусь — её единственный коридор в Европу. Потерять его или хотя бы согласиться на переформатирование, при котором Лукашенко будет слишком самостоятельным в своих решениях, — вещь недопустимая.

Уход Лукашенко на Запад в полной мере, разумеется, сейчас невозможен, но сама тенденция заигрывания с Брюсселем нервирует Кремль. Путин бы с удовольствием посадил в президентское кресло в Минске другую, более покладистую фигуру. Но в том-то и фокус, что пока такой фигуры на политическом горизонте не наблюдается. Возможно, назначение Бабича несёт в себе и ещё одну, не озвученную, задачу: попытаться найти того, кто мог бы прийти после Лукашенко, сделать на него ставку, чтобы не проиграть битву на "белорусском фронте".

Но это скорее завтрашние, чем сегодняшние перспективы. Если не случится какого-то форс-мажора, Лукашенко в 2020 году отпразднует свою очередную, шестую по счёту, инаугурацию. Вопрос только, каким будет тогда этот лукавый правитель, умеющий подстраиваться под ситуацию с мастерством хамелеона.