Жириновский решил закончить с ЛДПР

Две российские оппозиционные парламентские партии "Справедливая Россия" и ЛДПР намерены объединиться.

Об этом сообщает ТАСС.

Об этом на пресс-конференции председателя Госдумы России и лидеров четырех думских фракций по итогам весенней парламентской сессии объявил Сергей Миронов.



При этом глава справороссов обратил внимание, что "социал-демократическая партия уже есть: по уставу и программным документам "Справедливая Россия" - это социал- демократическая партия, единственная партия, которая с 2008 является полноправным членом Социнтерна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Госдуме РФ предложили денонсировать договор о дружбе с Украиной в части признания границ

"Думаю, что осенью все вы увидите первые результаты работы по созданию мощной укрупненной партии", - заявил Миронов, уточнив, что "уже более полугода" работает над этим проектом. "Мы таким путем идем", - резюмировал он.

"Справедливая Россия" была создана в конце 2006 года на базе трех партий - "Родины", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров, позже к ней присоединились еще несколько структур.

"Давайте с 1 января 2019 года перейдем к двухпартийной системе и примем закон о госсовете. И если правительство не устоит, значит, новое сформируем с участием парламента и этих двух партий", - заявил Жириновский.

Напомним, в России запретили вход в Госдуму журналистам "Радио Свобода" и "Голос Америки".