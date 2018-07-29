В Москве проходит митинг против повышения пенсионного возраста.

Протест организовала Либертарианская партия. В акции принимает участие Алексей Навальный, он призывал своих сторонников прийти на митинг, пишет "Медуза".

Как сообщает "Белый счетчик", на проспекте Сахарова в Москве собрались 5,5 тысячи митингующих. Полиция сообщает, что в акции принимают участие 2,5 тысячи человек.

Telegram-канал Mash сообщает, что митинг согласован с властями.

Напомним, согласно внедряемой в России реформе возраст для мужчин в РФ будет увеличен с нынешних 60 лет до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 лет до 63 лет к 2034 году. Повышение планируется проводить поэтапно, начиная с 1 января 2019 года.

При этом реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше.