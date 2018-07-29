В Москве проходит митинг против повышения пенсионного возраста.
Протест организовала Либертарианская партия. В акции принимает участие Алексей Навальный, он призывал своих сторонников прийти на митинг, пишет "Медуза".
Как сообщает "Белый счетчик", на проспекте Сахарова в Москве собрались 5,5 тысячи митингующих. Полиция сообщает, что в акции принимают участие 2,5 тысячи человек.
Вот вам вид со сцены! Граждан очень много! #мывамнекошелек #digitalresistance наш эфир https://t.co/otRXoFzW10 pic.twitter.com/ZgFm7K3osD— Varvara Gryaznova (@supervarka) July 29, 2018
Telegram-канал Mash сообщает, что митинг согласован с властями.
Напомним, согласно внедряемой в России реформе возраст для мужчин в РФ будет увеличен с нынешних 60 лет до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 лет до 63 лет к 2034 году. Повышение планируется проводить поэтапно, начиная с 1 января 2019 года.
При этом реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше.