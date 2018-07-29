Трамп готов "закрыть" правительство США

Президент США Дональд Трамп высказался о проблемах мигрантов.

Он заявил, что готов "закрыть" правительство, если демократы не проголосуют за безопасность границ, в том числе за строительство стены на границе с Мексикой.

"Я буду готов закрыть правительство, если демократы не проголосуют за безопасность границ, в том числе за строительство стены!" – написал он в Twitter.

Он заявил, что нужно избавляться от миграционной системы, основанной на "лотерее, поимке и освобождения", а перейти к системе, основанной на "заслугах.

"Нам нужны выдающиеся люди, приезжающие в нашу страну!", – написал Трамп.

Напомним, США закончили с политикой "нулевой толерантности".