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Видео В России скончался мужчина, избитый пятью полицейскими

<span class="label red">Видео</span> В России скончался мужчина, избитый пятью полицейскими
Фото: Паблик "Помощь Толстову Евгению"

В ходе драки Евгений Толстов получил открытую черепно-мозговую травму, впал в кому. Спасти его жизнь не удалось

29.07.18 328
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Житель города Павловский Посад Евгений Толстов, который получил серьезные травмы после драки возле бара с сотрудниками ДПС, скончался в больнице.

Об этом пишет Знак

Потасовка произошла 21 июля. Конфликт случился на парковке возле кафе. По словам очевидцев, 34-летний мужчина вступился за друга, после чего его избили пять человек, которые оказались действующими сотрудниками ДПС. 

Причиной конфликта стал разбитый другом Евгения стакан. Мужчины извинились и заплатили за стакан, однако силовики начали их бить. Сотрудники кафе подтвердили, что полицейские были в форме под гражданской одеждой, в частности, в брюках с лампасами. 

В ходе драки Толстов получил открытую черепно-мозговую травму, был доставлен в больницу, где впал в кому. Ему провели дорогостоящую операцию, однако спасти его жизнь не удалось.  

Напомним, Россия заявила в ООН, что пытки в ее колониях — исключение, а не правило.

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