В ходе драки Евгений Толстов получил открытую черепно-мозговую травму, впал в кому. Спасти его жизнь не удалось

Житель города Павловский Посад Евгений Толстов, который получил серьезные травмы после драки возле бара с сотрудниками ДПС, скончался в больнице.

Об этом пишет Знак.

Потасовка произошла 21 июля. Конфликт случился на парковке возле кафе. По словам очевидцев, 34-летний мужчина вступился за друга, после чего его избили пять человек, которые оказались действующими сотрудниками ДПС.

Причиной конфликта стал разбитый другом Евгения стакан. Мужчины извинились и заплатили за стакан, однако силовики начали их бить. Сотрудники кафе подтвердили, что полицейские были в форме под гражданской одеждой, в частности, в брюках с лампасами.

В ходе драки Толстов получил открытую черепно-мозговую травму, был доставлен в больницу, где впал в кому. Ему провели дорогостоящую операцию, однако спасти его жизнь не удалось.

Напомним, Россия заявила в ООН, что пытки в ее колониях — исключение, а не правило.