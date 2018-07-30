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Главная » Мир » Оксфорд стал лучшим европейским вузом, - исследование

Оксфорд стал лучшим европейским вузом, - исследование

Оксфорд стал лучшим европейским вузом, - исследование
Оксфордский университет / Фото: ФMiroland.com

В тройке лидеров также Кембридж и Сорбонна

30.07.18 8
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Университет в Оксфорде признали лучшим европейским вузом по качеству преподавания.

Это выяснилось по рейтингу университетов в сфере преподавания Times Higher Education. На втором месте оказался Кембридж, а замыкает тройку лидеров Сорбонна.

Половина оценки университета зависела от отзывов студентов. Более 30 тысяч студентов из 240 с лишним европейских университетов оценивали свой вуз по качеству учебы и ее сложности, возможностям взаимодействовать с преподавателями и поощрению ими критического мышления у студентов.

Помимо этого, университеты оценивались по объективным показателям: какие оценки получают студенты и где потом применяют свои знания, какие у преподавателей есть образовательные средства (например, есть ли у них доступ к интерактивным материалам и оборудованы ли классы современными устройствами) – в целом использовалось 13 критериев.

Напомним, в трех областях Украины задержаны взяточники-преподаватели ВУЗов.

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