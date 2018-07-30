Лесной пожар в Греции стал самым смертоносным в Европе за последние 100 лет

Подавляющее большинство жертв погибли от огня, хотя некоторые люди утонули в море, пытаясь спастись от пламени

Число погибших от масштабного пожара в Греции, выросло до 91 человека, сообщает Ekathimerini.

Национальная пожарная служба Греции также сообщила, что через шесть дней после пожара пропавшими без вести все еще считаются 25 человек.

База данных, которую ведет Центр исследований эпидемиологии катастроф в Брюсселе, показывает, что это наиболее смертоносный лесной пожар в Европе с 1900 года.

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Подавляющее большинство жертв погибли от огня, хотя некоторые люди утонули в море, пытаясь спастись от пламени. Десятки добровольцев-дайверов в воскресенье продолжали искать в море тела погибших.

Как сообщалось ранее, премьер Греции взял на себя политическую ответственность за лесные пожары.