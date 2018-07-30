Трамп призвал отменить лотeрею по выдаче Green Card

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал отменить лотерею по выдаче Green Card.
Об этом президент написал в своем Twitter.
Трамп подчеркнул необходимость избавиться от "цепной миграции".
"У нас должна быть пограничная безопасность, нужно избавляться от "цепной миграции", лотерей - перейти к эмиграции на основании иммиграционной службы", - написал глава США.
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Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.
"Защищайте иммиграционную и таможенную полицию США, и, конечно же, продолжайте строить стену, но гораздо быстрее", - заявил Дональд Трамп.
Напомним, Трамп заявил о конфликте интересов со спецпрокурором Мюллером.