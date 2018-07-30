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Главная » Мир » Трамп призвал отменить лотeрею по выдаче Green Card

Трамп призвал отменить лотeрею по выдаче Green Card

Трамп призвал отменить лотeрею по выдаче Green Card
Фото с сайта kp.ru

Президент США пытается выполнить свои предвыборные обещания

30.07.18 210
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Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал отменить лотерею по выдаче Green Card.

Об этом президент написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул необходимость избавиться от "цепной миграции".

"У нас должна быть пограничная безопасность, нужно избавляться от "цепной миграции", лотерей - перейти к эмиграции на основании иммиграционной службы", - написал глава США.

Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.

"Защищайте иммиграционную и таможенную полицию США, и, конечно же, продолжайте строить стену, но гораздо быстрее", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, Трамп заявил о конфликте интересов со спецпрокурором Мюллером. 

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