Трамп призвал отменить лотeрею по выдаче Green Card

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал отменить лотерею по выдаче Green Card.

Об этом президент написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул необходимость избавиться от "цепной миграции".

"У нас должна быть пограничная безопасность, нужно избавляться от "цепной миграции", лотерей - перейти к эмиграции на основании иммиграционной службы", - написал глава США.

Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.

"Защищайте иммиграционную и таможенную полицию США, и, конечно же, продолжайте строить стену, но гораздо быстрее", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, Трамп заявил о конфликте интересов со спецпрокурором Мюллером.