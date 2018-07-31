Премьер Азербайджана по дороге на работу отговорил мужчину от самоубийства

В понедельник, 30 июля, премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов отговорил от попытки суицида мужчину, который пытался спрыгнуть с моста в Баку. Об этом сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

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49-летний Ахмедов Яшар Мамедали оглу решил совершить самоубийство из-за семейного конфликта. Об этом узнал премьер, когда как раз ехал на работу.

Мамедов связался с мужчиной по телефону и отговорил его от намерения совершить суицид, убедив, что его проблема будет рассмотрена соответствующими структурами. Яшар Ахмедов рассказал, что у него двое детей, которых их мать увезла в неизвестном направлении. Это и подтолкнуло его на самоубийство.

Ранее оператор донецкой полиции спасла позвонившего мужчину от самоубийства. Житель Дружковки хотел прыгнуть с моста.