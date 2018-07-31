В российской армии появятся замполиты для гибридных войн

В Министерстве обороны РФ появилось военно-политическое управление по аналогу с советским ГлавПУРом, отвечавшим за политическую и идеологическую дисциплину в армии.

Соответствующий указ подписал 30 июля президент России Владимир Путин. Новую структуру возглавил бывший командующий Западного военного округа Андрей Картаполов, которому, как пишет Знак, предстоит осуществить "комиссарский ренессанс" для ведения гибридных войн.

Главное военно-политическое управление (ГВПУ) создается на базе Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Минобороны РФ, которое возглавлял Михаил Барышев. В указе президента сказано, что начальник нового главка «будет организовывать военно-политическую работу в Вооруженных силах». О конкретном содержании такой деятельности в Минобороны пока не распространяются. Но разговоры о реорганизации ГУРЛС велись давно.

Так, в феврале этого года зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин, обрисовывая общие контуры реформы, говорил, что в ведомстве появится структура, подобная той, что существовала в Советской армии до 1991 года. При этом Каньшин подчеркивал, что речь идет не о простом переименовании ГУРЛС, а об идеологическом главке с гораздо большими полномочиями и строгой вертикалью, охватывающей все подразделения и части от роты и выше.

В условиях нынешнего глобального информационно-психологического противоборства, отмечал Каньшин, российской армии необходим орган, отвечающий за морально-идеологическую работу с личным составом.

А бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Леонид Ивашов рассказал, что функции новой структуры все же будут отличаться от тех, которые выполняло главное политуправление во времена СССР. В частности, он указывает на то, что новое управление — это "уже направление воспитательной и политической работы по военным действиям в современных гибридных войнах".

"Идеология заключается в том, что существующий мир нестабилен, у России объявились на Западе противники. В задачи управления входит разъяснить личному составу Вооруженных сил РФ, что для подрыва морального облика ВС РФ используется масса рычагов — от киберсистем до информационной пропаганды. Решение о воссоздании направления оправдано. Это осознанная необходимость", — цитирует Ивашова РИА Новости.

Напомним, Фокус писал о том, что всплеск насилия на идеологической почве в России был закономерен.