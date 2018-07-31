Из-за стихийных бедствий в Японии погибло почти 350 человек

Жители страдали от наводнения, оползней и жары

Жертвами стихийных бедствий в Японии за последние три месяца стали 347 человек.

Об этом сообщает информагентство Kyodo.

Так, в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, на западе страны погибли 222 человека. Девять человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Еще 125 человек умерли от небывалой жары.

Свыше 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара. В июле по всему миру были установлены по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.

Температура в Японии достигала 41 градуса, самой высокой отметки в истории.

Напомним, ураган снес поезд с путей в Швейцарии.