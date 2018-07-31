Из-за стихийных бедствий в Японии погибло почти 350 человек

Жертвами стихийных бедствий в Японии за последние три месяца стали 347 человек.
Об этом сообщает информагентство Kyodo.
Так, в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, на западе страны погибли 222 человека. Девять человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Еще 125 человек умерли от небывалой жары.
Свыше 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара. В июле по всему миру были установлены по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.
Температура в Японии достигала 41 градуса, самой высокой отметки в истории.
Напомним, ураган снес поезд с путей в Швейцарии.