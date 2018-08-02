Спецпрокурор Мюллер дал ответ адвокатам Трампа относительно формата возможной беседы с президентом

Президент пока еще не дал своего согласия на встречу со спецпрокурором

Спецпрокурор Роберт Мюллер ответил на письмо юристов президента США Дональда Трампа касательно формата его возможной беседы с президентом. Об этом сообщает Fox News cо ссылкой на источники в деле расследования вмешательства РФ в американские выборы.

Согласно источникам, Мюллер согласился сократить количество вопросов Трампу и хотел бы получить некоторые ответы в письменном виде. Однако, он не дал своего согласия на требование президента ограничиться только темой вмешательства России в выборы 2016 года. Спецпрокурор настаивает, чтобы были затронуты вопросы препятствия правосудию и некоторые другие темы. Отмечается, что еще понадобиться достаточно времени, чтобы подготовить встречу.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил журналистам, что юристы президента получили письмо от спецпрокурора и в настоящее время готовят ответ на его предложения.

«Я не буду давать Вам большую надежду, что беседа президента и прокурора точно состоится, но мы по-прежнему находимся в переговорном процессе», - сказал Джулиани.

Сам президент Трамп ранее заявлял, что якобы имеющий место конфликт интересов спецпрокурора делает сомнительным честное и непредвзятое расследование с его стороны.