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Главная » Мир » Спецпрокурор Мюллер дал ответ адвокатам Трампа относительно формата возможной беседы с президентом

Спецпрокурор Мюллер дал ответ адвокатам Трампа относительно формата возможной беседы с президентом

Спецпрокурор Мюллер дал ответ адвокатам Трампа относительно формата возможной беседы с президентом
Фото: LIGA.net

Президент пока еще не дал своего согласия на встречу со спецпрокурором

02.08.18 173
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Спецпрокурор Роберт Мюллер ответил на письмо юристов президента США Дональда Трампа касательно формата его возможной беседы с президентом. Об этом сообщает Fox News cо ссылкой на источники в деле расследования вмешательства РФ в американские выборы. 

Согласно источникам, Мюллер согласился сократить количество вопросов Трампу и хотел бы получить некоторые ответы в письменном виде.  Однако, он не дал своего согласия на требование президента ограничиться только темой вмешательства России в выборы 2016 года. Спецпрокурор настаивает, чтобы были затронуты вопросы препятствия правосудию и некоторые другие темы. Отмечается, что еще понадобиться достаточно времени, чтобы подготовить встречу.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил журналистам, что юристы президента получили письмо от спецпрокурора и в настоящее время готовят ответ на его предложения.

«Я не буду давать Вам  большую надежду, что беседа президента и прокурора точно состоится, но мы по-прежнему находимся в переговорном процессе», - сказал  Джулиани.

Сам президент Трамп ранее заявлял, что якобы имеющий место конфликт интересов спецпрокурора  делает сомнительным честное и непредвзятое расследование с его стороны.

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