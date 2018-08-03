Дочь президента утверждает, что у нее всегда есть свое мнение

Дочь президента США Иванка Трамп заявила в интервью телеканала CBS News, что не считает СМИ "врагами народа".

Этот вопрос был залан после того, как действующий президент США был уличен в использовании "Сталинской риторики", применив эпитет "Враги народа" к некоторым журналистам.

На вопрос ведущего телеканала, разделяют ли члены семьи мнение президента , Иванка Трамп ответила, что у нее на этот счет свой собственный взгляд.

Она добавила, что чувствительно воспринимает когда люди испытывают озабоченность, особенно если их задевают или ущемляют, вероятно имея ввиду журналистов, которым адресовались слова президента.

"Но нет. Я не считаю СМИ врагами народа", - подчеркнула она.

Напомним, что американский сенатор Шеррод Браун обвинил Трампа в использовании "Сталинской риторики".