Альпинист неделю ждал спасения в снежной пещере

29-летний австралийский альпинист Терри Харч неделю жил в пещере, выкопанной в снегу в горах Новой Зеландии.

Об этом сообщает ВВС.

Во время восхождения Харча на вершину горы Аспайринг погода резко ухудшилась, и дальнейшее продвижение по маршруту стало невозможным. Альпинист выкопал в снегу пещеру и стал ждать помощи. Непогода не прекращалась в течение почти семи дней. Его снежное убежище и помогло ему продержаться так долго. Cнаряжение мужчина оставил ниже по склону.

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Об исчезновении мужчины стало известно 30 июля, когда он не вернулся с восхождения в увсловленное время. 31 июля его радиомаяк самостоятельно отправил аварийный сигнал. Сигнал получили в американской-компании, которая поставляла эти устройства. Оттуда данные о местонахождении Харча передали в координационный центр спасательной службы Новой Зеландии.

Плохие погодные условия затрудняли поиски. Порывы ветра достигали 60 км/час, беспрерывно шел снег, а температура была намного ниже нуля.

Мужчину спасли в четверг, 2 августа. У него незначительное обморожение. Известно, что Харч - отставной военный.

Напомним, в Гималаях дрон спас 65-летнего альпиниста.