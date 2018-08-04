В США не приняли план РФ по восстановлению Сирии, - СМИ

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отправил письмо военному командованию США с предложениями о восстановлении Сирии.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебный документ.



Отмечается, что послание было отправлено еще 19 июля. Адресовано оно председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду.

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"В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны, для того, чтобы принять возвращающихся беженцев", - пишет агентство.



Отмечается, что план России, о котором ранее не сообщалось, получил "ледяной прием" в США.



Это предложение показывает, как Россия, пытается переломить ход войны в пользу президента Сирии Башара Асада, и сейчас оказывает давление на США, чтобы помочь в восстановлении районов, находящихся под его контролем, пишет Reuters.



В документе говорится, что США будут поддерживать такие усилия в случае политического решения конфликта в Сирии, включая такие шаги, как выборы под наблюдением ООН.

Отметим, ранее американский госсекретарь Помпео провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в рамках которых указал российскому министру на нарушение Россией обязательств в Сирии.