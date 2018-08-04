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Главная » Мир » За три месяца украинцы из Польши перевели на Родину $800 млн

За три месяца украинцы из Польши перевели на Родину $800 млн

За три месяца украинцы из Польши перевели на Родину $800 млн
Фото: Getty Images

С каждым годом суммы переводов увеличиваются

04.08.18 119
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За первые три месяца 2018 года иммигранты, которые трудятся в Польше, выслали домой 3,4 млрд злотых (более $920 млн).

Об этом сообщает Польское радио, ссылаясь на данные центробанка страны.

Это на 700 млн злотых больше, чем в 2017 году, отмечает регулятор.

Львиную долю этих денег, а именно 86% (2,9 млрд злотых, или около  $800 млн), перевели в Украину. В основном их высылают украинцы, работающие в Польше временно, указывает центробанк.

Отметим, в 2017 году работающие в Польше украинцы перечислили домой в полтора раза больше средств. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцький.

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывает, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд гривен",- отметил дипломат.

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