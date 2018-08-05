Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 в Россию приехали из Китая

На Чемпионат мира по футболу в РФ приехали 633 тыс. болельщиков. Больше всего из них прибыли из Китая, США и Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ.

"Наибольшее количество болельщиков прибыли в Российскую Федерацию из Китая (более 53 тыс.), США (более 46 тыс.), Мексики (более 41 тыс.), Аргентины (более 31 тыс.), Бразилии (более 27 тыс.), Германии и Великобритании (более 25 тыс.), Колумбии (более 23 тыс.), Перу и Франции (около 20 тыс.), Хорватии (более 18 тыс.)", - говорится в сообщении.

Всего во время чемпионата границу с РФ пересекли более 633 тыс. иностранцев по персонифицированным картам зрителей. 80% болельщиков прибыли через аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 в финальном матче турнира и стала чемпионом мира по футболу.