На шведском острове Бьерке, расположенном на западном побережье страны, вспыхнул серьезный пожар.
Об этом сообщает The Local.
Из-за происшествия власти приняли решение эвакуировать его жителей, запустив несколько дополнительных паромов.
Всего на острове проживают около 1,5 тысяч человек, однако сколько человек решили покинуть свои дома, пока не известно.
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Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Согласно предварительным данным, пожар на Бьерке мог вспыхнуть из-за сигнальной ракеты, выпущенной с лодки вблизи острова.
Напомним, Премьер Греции взял на себя политическую ответственность за лесные пожары.