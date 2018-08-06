На острове проживает 1,5 тысяч человек

На шведском острове Бьерке, расположенном на западном побережье страны, вспыхнул серьезный пожар.

Об этом сообщает The Local.

Из-за происшествия власти приняли решение эвакуировать его жителей, запустив несколько дополнительных паромов.

Всего на острове проживают около 1,5 тысяч человек, однако сколько человек решили покинуть свои дома, пока не известно.

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Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Согласно предварительным данным, пожар на Бьерке мог вспыхнуть из-за сигнальной ракеты, выпущенной с лодки вблизи острова.

Напомним, Премьер Греции взял на себя политическую ответственность за лесные пожары.