Саудовская Аравия объявила посла Канады персоной нон грата

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявило канадского посла персоной нон грата и заявило о приостановке "всех торговых отношений" между двумя странами. Эти действия произошли в ответ на призыв главы МИД Канады освободить из под ареста двух гражданских активистов, передает New York Times.

Правозащитница Самар Бадави, которая выступает за права женщин в стране, была арестована на прошлой неделе. Её брат, Раифа Бадави, отбывает срок в тюрьме за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства.

Как заявили саудовские дипломаты, они приняли меры против Канады из-за вмешательства во внутренние дела Саудовской Аравии, которое противоречит международным нормам и нарушает принцип суверенитета.

Напомним, женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить авто.