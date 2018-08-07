Кандидат в Конгресс США заявила о хакерских атаках на ее сайт из России

Кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер заявила, что на ее сайт были произведены атаки хакеров из РФ.

Об этом сообщает Business Insider.

Иснер сообщила, что в июле 2018 на ее сайт избирательной кампании было предпринято 1400 попыток взлома. С ее слов, проверка показала, что минимум 1100 атак было с IP-адрессов РФ, а также серверов в Украине и Казахстане.

Хоть сайт и не удалось взломать, она пыталась привлечь внимание правоохранителей, но управление ФБР в Алабаме отказалось помочь. Отказ был объяснен тем, что они не знают как помочь ей в этой ситуации.

Также о хакерских атаках сообщали нынешние депутаты от Демократической партии - Клер Маккаскилл и Джинна Шахин. Они считают что атаки были реакцией на их жесткую критику в сторону Кремля.

Напомним, хакеры пытались украсть данные о британских бомбардировщиках через Tinder.