Население Австралии выросло до 25 млн человек на 30 лет быстрее, чем ожидалось

Ожидается, что к 2051 население Австралии составит около 40 млн человек

Население Австралии впервые превысило 25 млн человек ввиду высокого уровня миграции, передает австралийская вещательная корпорация ABC.

Правительство страны ожидало, что этот уровень будет достигнут не ранее 2051 года, однако при сохранении текущих темпов роста к 2051 население Австралии может составить почти 40 млн человек.

Отмечается, что приток мигрантов положительно влияет на экономику страны: Австралия является мировым рекордсменом по продолжительности периода роста без рецессии, которой не было уже 27 лет. Вместе с тем увеличивается давление на жилищный рынок и нагрузка на все виды инфраструктуры.

Почти 90% вновь прибывших мигрантов оседают в Сиднее и Мельбурне. Правительство Австралии рассматривает возможность выдачи вида на жительство только при условии поселения за пределами этих двух городов, заявил министр межкультурного взаимодействия Австралии Алан Тадж.

Примечательно, что естественный прирост сейчас обеспечивает лишь 38% увеличения населения Австралии, а остальные 62% - это мигранты.

"Последний раз такое соотношение наблюдалось во времена золотой лихорадки в 1850-е годы", - отмечает писатель и политический комментатор Джордж Мегалогенис.

Две наиболее крупные группы мигрантов в Австралию с начала 21-го века - выходцы из Китая и Индии.

Напомним, австралийская трейдовая компания GrainCorp открыла официальное представительство в Украине.