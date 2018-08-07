Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Население Австралии выросло до 25 млн человек на 30 лет быстрее, чем ожидалось

Население Австралии выросло до 25 млн человек на 30 лет быстрее, чем ожидалось

Население Австралии выросло до 25 млн человек на 30 лет быстрее, чем ожидалось
Фото: australianflag.org.au

Ожидается, что к 2051 население Австралии составит около 40 млн человек

07.08.18 107
000

Население Австралии впервые превысило 25 млн человек ввиду высокого уровня миграции, передает австралийская вещательная корпорация ABC.

Правительство страны ожидало, что этот уровень будет достигнут не ранее 2051 года, однако при сохранении текущих темпов роста к 2051 население Австралии может составить почти 40 млн человек.

Отмечается, что приток мигрантов положительно влияет на экономику страны: Австралия является мировым рекордсменом по продолжительности периода роста без рецессии, которой не было уже 27 лет. Вместе с тем увеличивается давление на жилищный рынок и нагрузка на все виды инфраструктуры.

Почти 90% вновь прибывших мигрантов оседают в Сиднее и Мельбурне. Правительство Австралии рассматривает возможность выдачи вида на жительство только при условии поселения за пределами этих двух городов, заявил министр межкультурного взаимодействия Австралии Алан Тадж.

Примечательно, что естественный прирост сейчас обеспечивает лишь 38% увеличения населения Австралии, а остальные 62% - это мигранты.

"Последний раз такое соотношение наблюдалось во времена золотой лихорадки в 1850-е годы", - отмечает писатель и политический комментатор Джордж Мегалогенис.

Две наиболее крупные группы мигрантов в Австралию с начала 21-го века - выходцы из Китая и Индии.

Напомним, австралийская трейдовая компания GrainCorp открыла официальное представительство в Украине.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Италия и Греция удерживают около 250 украинских моряковВ Италии 11 мигрантов погибли в ДТПАвстралийская трейдовая компания GrainCorp открыла официальное представительство в Украине
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 12899
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10288
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11317
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 20098
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12806
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 25577
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13557
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25519
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5604
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14464
  1. Стала известна личность подозреваемого в нападении на Гандзюк 18914 / 20265
  2. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 4864 / 5894
  3. В Крыму "засветились" возможные двойники Путина, - политтехнолог 4063 / 4606
  4. В РФ отреагировали на намерение Украины закрыть железнодорожное сообщение с РФ 3929 / 4461
  5. Омелян схватился за стоп-кран. К чему может привести прекращение железнодорожного сообщения с Россией 2788 / 2992
  6. Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес 2723 / 3065
  7. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 2440 / 3204
  8. Драка в Одессе. Что ждет подростков, избивших сверстницу 2160 / 2585
  9. Украина закроет ж/д сообщение с Россией, - Омелян 2156 / 2492
  10. Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшный конфликт, - Медведев 1854 / 2001
  1. Ассоциация Ноосфера Макса Полякова поддерживает техно-инновации в Украине 28 / 273
  2. В Крыму "засветились" возможные двойники Путина, - политтехнолог 12 / 4606
  3. Стала известна личность подозреваемого в нападении на Гандзюк 12 / 20265
  4. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 11 / 71395
  5. "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка вошел в число самых опасных предприятий для окружающей среды по всему миру 10 / 624
  6. Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес 9 / 3065
  7. Глава ООС призывает добровольцев вступать в ВСУ 5 / 1943
  8. Смех сквозь слёзы. На что похожа работа больничного клоуна 5 / 1393
  9. Понизить градус. Киевская история советского мороженого 4 / 577
  10. Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове 4 / 3433
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.