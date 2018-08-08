Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступающий в должность президента Мексики 1 декабря, во вторник совершил полет на север страны в город Сьюдад-Хуарес рейсом лоукостера Viva Aerobus.
Об этом сообщила сама авиакомпания в Твиттере.
"Спасибо Лопесу Обрадору за путешествие с нами! Мы все можем летать по низкой цене", — воспользовался перевозчик полетом будущего главы государства в рекламных целях и опубликовал его фотографию на борту вместе с частью экипажа.
¡Gracias @lopezobrador_ por viajar con nosotros! Todos podemos volar a #BajoCosto ✈️#VivaExperiencias #VivaAerobus pic.twitter.com/OwiRCqdfB6— Viva Aerobus (@VivaAerobus) 7 августа 2018 г.
Пассажиры рейса также не остались в стороне и опубликовали в социальных сетях запись поздравления Обрадору со стороны экипажа с победой на выборах. На записи видно, как пассажиры хлопают Обрадору, а сам он сидит ближе к хвосту самолета в обычном салоне экономического класса у иллюминатора.
Así el ánimo en #México, felicidad y esperanza en lo que viene.@lopezobrador_ #MiPresidente.❤️ @DulceKimTesoro @Bety_Olivares @C3sarHernand3z @EderGuevaraM @MorenaCrece @radioamlo @agustingc2012 @Desde_Izquierda @SuarezdelReal1 @AlfredoHRaigosa @ pic.twitter.com/wAKpCf21L2— Alfredo Venadero M. (@AlfredoVenadero) 7 августа 2018 г.
Ранее Обрадор обещал, что не будет пользоваться спецсамолетами, а намерен передвигаться обычными рейсами или на машине.