Обрадор обещал, что не будет пользоваться спецсамолетами

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступающий в должность президента Мексики 1 декабря, во вторник совершил полет на север страны в город Сьюдад-Хуарес рейсом лоукостера Viva Aerobus.

Об этом сообщила сама авиакомпания в Твиттере.

"Спасибо Лопесу Обрадору за путешествие с нами! Мы все можем летать по низкой цене", — воспользовался перевозчик полетом будущего главы государства в рекламных целях и опубликовал его фотографию на борту вместе с частью экипажа.

Пассажиры рейса также не остались в стороне и опубликовали в социальных сетях запись поздравления Обрадору со стороны экипажа с победой на выборах. На записи видно, как пассажиры хлопают Обрадору, а сам он сидит ближе к хвосту самолета в обычном салоне экономического класса у иллюминатора.

Ранее Обрадор обещал, что не будет пользоваться спецсамолетами, а намерен передвигаться обычными рейсами или на машине.

Напомним, Wizz Air будет летать из Харькова в Лондон.