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Главная » Мир » В России рассказали, что у них не получилось на войне с Грузией

В России рассказали, что у них не получилось на войне с Грузией

В России рассказали, что у них не получилось на войне с Грузией
Фото: 24СМИ

По словам Сергея Иванова, западные партнеры убеждали Москву в том, что Саакашвили не решится на военный конфликт

08.08.18 1212
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Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов рассказал о секретном плане, разработанном Генштабом в 2007 году на случай полномасштабных военных действий с Грузией в Южной Осетии.

Об этом Иванов, который на тот момент был министром обороны, а во время конфликта с Грузией занимал пост вице-премьера, сообщил в интервью Коммерсанту.

Иванов отказался раскрыть детали плана, отметив, что одна его часть "была выдержана хорошо". Речь шла о защите Рокского тоннеля.

"Это дорога жизни, и мы прекрасно понимали, что стоило бы грузинским войскам захватить Рокский тоннель, говорить о дальнейшем развитии событий можно с большой долей вероятности", - уточнил он.

Еще одна деталь, которую не удалось выполнить, – требование об исключении из участия в конфликте призывников.

"В плане было предусмотрено, что в случае необходимости военного вмешательства и принуждения Грузии к миру на территорию Южной Осетии вступают только воинские части, полностью укомплектованные контрактниками", - рассказал Иванов, уточнив, что это было его требование.

Выполнить его на практике не удалось.

"Так получилось, что пока этот план искали, пока доставали из сейфа, пока изучали, а действовать надо было мгновенно, ну не получилось в этой части", - признал он.

По словам Иванова, западные партнеры убеждали Москву в том, что находившийся у власти в Грузии президент Михеил Саакашвили не решится на военный конфликт.

"Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет", - вспоминает Иванов приватные беседы с экс-госсекретарем Кондолизой Райс.

"Понимаете, мы, конечно, не совсем наивные люди такие, дурачки, которые верят всему, что нам говорят", - пояснил Иванов причины разработки плана.

Уже после конфликта Райс говорила ему, что США не стоят за атакой.

"Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны", - пересказал Иванов еще один неофициальный разговор с экс-госсекретарем.

"В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", - добавил Иванов.

Напомним, США призвали РФ вывести вооруженные подразделения из Грузии.

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