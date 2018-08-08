В США арестовали американского конгрессмена, ярого приверженца Трампа

Выдвинуты обвинения в мошенничестве и фальшивых показаниях

Американский конгрессмен Крис Коллинз, известный своей активной поддержкой политики действующего президента США, задержан по обвинению в мошенничестве и ложных показаниях.

Об этом сообщил американский центральный телеканал CNN.

"Конгрессмену-республиканцу, который представляет штат Нью-Йорк, Крису Коллинзу, выдвинуты обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с электронными коммуникациями и фальшивых показаниях", - передал телеканал со ссылкой на Министерство юстиции США.

Согласно информации ФБР, конгрессмен Коллинз, который имеет первую каденцию в Палате представителей, был задержан утром в среду в офисе его адвоката в центральной части Нью-Йорка.

По информации СМИ, Коллинз был членом руководства биотехнологической компании Inaudate Immunotherapeutics.

Напомним, ФБР США задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.