США планируют разместить в космосе элементы системы ПРО

США планируют развернуть в космосе сенсоры и другие элементы системы противоракетной обороны.
Об этом заявил директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз на симпозиуме по космической обороне в Хантсвилле (штат Алабама), передает Defense News.
Американским властям предстоит согласовать много требований касательно поставок и развития космических технологий, однако идею развертывания сенсоров в космосе серьезно поддерживают в американском правительстве.
"Ключевым фактом является то, что необходимость развертывания сенсоров в космосе рассматривается всерьез и получает необходимую поддержку", – заявил Гривз.
Ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA анонсировало 10 новых контрактов с 6 частными компаниями, разрабатывающими передовые технологии для освоения космоса.