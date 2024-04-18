Уроки войны в Украине и Израиле: США ожидают огромного залпа БПЛА и ракет при войне с КНР

Американская армия нуждается в создании дешевой и эффективной системы для борьбы с потенциальной угрозой из Китая.

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Иран запустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников, абсолютное большинство из которых было сбито. Однако чиновники Пентагона считают, что удар может показаться небольшим, если начнется война с Китаем. КНР сможет атаковать многие цели в Тихом океане. Об этом сообщает Breaking Defense.

Глава технического отдела Пентагона Хайди Шю заявил, что есть хорошие новости, которые произошли в последнее время: систем ПРО Aegis успешно сбила баллистические ракеты, которые были нацелены на Израиль, а ЗРК Patriot прекрасно себя зарекомендовал в защите украинского воздушного пространства.

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Уроки российско-украинской войны и войны в Израиле не являются уроками самосовершенствования. Масштабы будущей угрозы потребуют большого количества дешевых перехватчиков, новых систем защиты, а также уничтожения вражеских пусковых установок.

"В очень ожесточенной борьбе за Индо-Тихоокеанский регион это может быть даже больше. Масштаб [войны в Украине и Израиле] просто поражает меня снова и снова. Мы должны иметь масштабную защиту, потому что враг может разработать дешевые системы в масштабе, которые сможет сразу все запустить", — говорит Шю.

Также директор Агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант Хит Коллинз говорит, что даже нерегулярные формирования хуситов в Йемене могут иметь значительное количество ракет и беспилотников. Поэтому существует дисбаланс между стоимостью ракеты ПВО и БПЛА. Поэтому нужны дешевые решения. Например, в Украине "ребята буквально сбивали ракеты из пулеметов 50-го калибра". Для этого нужна сложная, но относительно недорогая сеть датчиков, которые могли бы выявлять угрозы.

Сейчас США не имеют "серебряной пули", которая могла бы и защитить страну, и стоить недорого, и быть достаточно дальнобойной. Планируется разработать лазерную систему мощностью более 500 киловатт.

Напомним, 17 апреля в Госдепе объяснили, почему США не защищают Украину от атак как Израиль.

Ранее СМИ писали, что Израиль определился, как отомстит Ирану, но дата удара не объявляется публично.