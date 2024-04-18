Уроки війни в Україні та Ізраїлі: США очікують величезного залпу БПЛА і ракет у разі війни з КНР

Американська армія потребує створення дешевої та ефективної системи для боротьби з потенційною загрозою з Китаю.

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Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет та безпілотників, абсолютну більшість з яких було збито. Проте високопосадовці Пентагону вважають, що удар може здатися невеликим, якщо почнеться війна з Китаєм. КНР зможе атакувати багато цілей в Тихому океані. Про це повідомляє Breaking Defense.

Глава технічного відділу Пентагону Хайді Шю заявив, що є хороші новини, які сталися останнім часом: систем ПРО Aegis успішно збила балістичні ракети, які були націлені на Ізраїль, а ЗРК Patriot чудово себе зарекомендував у захисті українського повітряного простору.

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Уроки з російсько-української війни та війни в Ізраїлі не є уроками самовдосконалення. Масштаби майбутньої загрози потребуватимуть великої кількості дешевих перехоплювачів, нових систем захисту, а також знищення ворожих пускових установок.

"У дуже запеклій боротьбі за Індо-Тихоокеанський океан це може бути навіть більше. Масштаб [війни в Україні та Ізраїлі] просто вражає мене знову і знову. Ми повинні мати масштабний захист, бо ворог може розробити дешеві системи в масштабі, які зможе одразу всі запустити", — каже Шю.

Також директор Агенції протиракетної оборони генерал-лейтенант Хіт Коллінз каже, що навіть нерегулярні формування хуситів в Ємені можуть мати значну кількість ракет і безпілотників. Відтак існує дисбаланс між вартістю ракети ППО і БПЛА. Тому потрібні дешеві рішення. Наприклад, в Україні "хлопці буквально збивали ракети з кулеметів 50-го калібру". Для цього потрібна складна, але відносно недорога мережа датчиків, як би могли виявляти загрози.

Наразі США не мають "срібної кулі", яка б могла і захистити країну, і коштувати недорого, і бути достатньо далекобійною. Планується розробити лазерну систему потужністю понад 500 кіловатів.

Нагадаємо, 17 квітня у Держдепі пояснили, чому США не захищають Україну від атак, як Ізраїль.

Раніше ЗМІ писали, що Ізраїль визначився, як помститься Ірану, але дата удару не оголошується публічно.