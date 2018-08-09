Госдеп раскрыл некоторые детали новых санкций против РФ, - СМИ

Высокопоставленный представитель Госдепа на условиях анонимности рассказал, что собой представляют новые санкции США против России, сообщает Европейская правда.

По его словам, санкции будут введены в два этапа. На первом этапе, они не будут касаться каких-либо отдельных компаний.

"Эти санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, и они не будут направлены непосредственно против какой-либо компании", - заявил дипломат.

В случае же отказа РФ выполнить требования США, в действие вступит второй этап и санкции будут усилены.

"Через шесть месяцев санкции могут быть пересмотрены и, к примеру, облегчены в случае, если требования начнут выполняться. Если выполнение не начнется, США введут второй раунд санкций", - отметил дипломат.

Чиновник также подтвердил информацию о том, что поводом для введения новых санкций является так называемое "дело Скрипалей". В санкционном решении, тем не менее, упоминается и о биологическом оружии, которое запрещено к использованию международными конвенциями.

Требования США к РФ в рамках санкционного давления, чиновник свел к прекращению применения химического оружия, гарантиям неиспользования этого оружия в дальнейшем и допуску американских экспертов на российские объекты, где такое оружие может храниться.

Напомним, группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий "сокрушительные" санкции против России.