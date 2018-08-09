В октябре его ждет еще один приговор суда

Буддийский монах Вирапол Сукпхол, прославившийся на весь мир своим роскошным образом жизни, был приговорен к 114 годам лишения свободы.

Сегодня, 9 августа, бангкокский трибунал приговорил Вираполя к 114 годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве, отмывании денег и киберпреступности, сообщает Joinfo.ua.

В тюрьме монах сможет провести не более 20 лет, поскольку в Таиланде по закону это максимально возможный реальный срок, несмотря на приговор.

"Он совершил мошенничество, заявив, что у него есть особая сила, чтобы управлять людьми. Сукпхол также купил много роскошных автомобилей, что считается преступлением, связанным с отмыванием денег", - сказал сотрудник Департамента специальных судебных процессов, цитируемый изданием Reuters.

Вираполь также обвиняется в домогательствах и похищении несовершеннолетних, но приговор по этому делу пока не вынесен. Вердикт ожидается в октябре.

Напомним, Вирапол Сукпхол, известный как монах Луанг Пу Ненкхам, в 2013 году был изгнан из монастыря тибетских буддийских монахов после того, как в Сети было опубликовано видео, на котором мужчина запечатлен на борту частного самолета и с кучей денег.