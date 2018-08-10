В курортных районах Таиланда ожидаются наводнения и оползни

Опасность наводнений и оползней, вызванных обильными сезонными дождями, в ближайшие две недели будет существовать в 37 из 77 провинций Таиланда, в том числе в ряде туристических зон.

Об этом сообщает в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на Департамент метеорологии страны, передает news.am.

Наиболее вероятны серьезные последствия ливней в южных провинциях Сураттхани, Краби, Пхукет, Пханга и Транг, на севере в провинциях Чианграй и Канчанабури, на северо-востоке в провинциях Убон Ратчатхани и Накхон Пханом, в центре Таиланда в провинциях Лопбури и Сарабури, и на Восточном побережье страны в провинции Чаченгсао и провинции Чонбури, в которой находятся курорты Паттайя и Бангсен, говорится в сообщении.

Напомним, в Лаосе прорвало плотину: без вести пропали сотни людей.