9 августа ливни и шквалы пришли на север Германии, там упавшими деревьями заблокировало трассы и железнодорожное сообщение, значительно задерживаются рейсы скоростных поездов из Ганновера и Бремена. По предварительным данным травмы получили восемь людей. Про это сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Особенным сильным ветер был на побережье, деревья падали на машины и дома. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), ветер был особенно сильным в районе Ганновера и Северного моря. Скорость ветра на побережье достигла 140 км/ч. В Макленбурге в дом ударила молния, он сгорел дотла, жителей успели вовремя эвакуировать. В Гамбурге упавшее дерево травмировало двух подростков, в Сассенберге деревом придавило автомобиль, водителя и пассажиров вызволяли спасатели. Под Франкфуртом улетевший от кафе тент травмировал трех прохожих, одного из них – серьезно.

Из-за грозы на полтора часа приостановил работу крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте, целый час не работал центральный железнодорожный вокзал Франкфурта. Даже сейчас график следования поездов нарушен. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия урагана. Убытки еще подсчитывают.

Пользователи соцсетей активно делились видео и фото стихии.

Напомним, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9. После этого зафиксировали еще 120 повторных подземных толчков. Погиб 381 человек, около тысячи человек получили травмы.