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Главная » Мир » Видео В Германии мощный шторм остановил поезда и закрыл крупнейший аэропорт
<span class="label red">Видео</span> В Германии мощный шторм остановил поезда и закрыл крупнейший аэропорт
Фото: twitter.com/greenpeacemag

Видео В Германии мощный шторм остановил поезда и закрыл крупнейший аэропорт

В результате непогоды пострадали восемь человек

10.08.18 353
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9 августа ливни и шквалы пришли на север Германии, там упавшими деревьями заблокировало трассы и железнодорожное сообщение, значительно задерживаются рейсы скоростных поездов из Ганновера и Бремена. По предварительным данным травмы получили восемь людей. Про это сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Особенным сильным ветер был на побережье, деревья падали на машины и дома. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), ветер был особенно сильным в районе Ганновера и Северного моря. Скорость ветра на побережье достигла 140 км/ч. В Макленбурге в дом ударила молния, он сгорел дотла, жителей успели вовремя эвакуировать. В Гамбурге упавшее дерево травмировало двух подростков, в Сассенберге деревом придавило автомобиль, водителя и пассажиров вызволяли спасатели. Под Франкфуртом улетевший от кафе тент травмировал трех прохожих, одного из них – серьезно.

Из-за грозы на полтора часа приостановил работу крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте, целый час не работал центральный железнодорожный вокзал Франкфурта. Даже сейчас график следования поездов нарушен. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия урагана. Убытки еще подсчитывают.

 Пользователи соцсетей активно делились видео и фото стихии.

Напомним, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9. После этого зафиксировали еще 120 повторных подземных толчков. Погиб 381 человек, около тысячи человек получили травмы.

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