РФ и Турция достигли высочайшего уровня отношений, - Эрдоган

На сегодняшний день российско-турецкие отношения день находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агенство Bloomberg.

В частности, Турция намерена приобрести у России системы С-400 класса "земля-воздух", которые в НАТО называют несовместимыми в рамках альянса.

Турция стала первой страной, которую Владимир Путин посетил после переизбрания в марте 2018 года.

"Сотрудничество между Россией и Турцией - в ядерной энергетике, по газопроводам, в сфере вооружений и туризма - на рекордной высоте", - сказал сам турецкий президент.

Он добавил, что "экономические нападки в адрес Турции (со стороны США) нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление".

Напомним, что после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах приостановлены переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза.