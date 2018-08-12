В Ботсванском (Южная Африка) заповеднике львица украла камеру за 2 тысячи фунтов (2,5 тысячи долларов).
Об этом сообщает издание The Daily Mаil.
57-летняя Барбара Дженсен Форстер делала снимки на сафари, как вдруг камера выпала из штатива.
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Львица подобрала фотоаппарат и отнесла его своим львятам, которые резво играли с ним.
После того, как они наигрались, сотрудник заповедника забрал камеру и отдал ее женщине.
Напомним, в Индии верблюд врезался в авто и застрял в салоне.