Во Франции в городе Лилль неизвестный на автомобиле Mercedes протаранил дверь мечети аль-Вифак.
Об этом со ссылкой на местную префектуру сообщает France 3.
Злоумышленник скрылся с места происшествия, пострадавших нет.
Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском. По данным СМИ, он из страны Магриба и был ранее судим.
Очевидцы публикуют в Twitter видео и фото с места инцидента. На кадрах виден автомобиль, который стоит внутри мечети.
Voiture bélier dans la mosquée de Mons en Baroeul (59). Pas plus d'informations pour l'instant. pic.twitter.com/QgPaLizlHs— AliLou (@Ali_Loup) 12 августа 2018 г.
Напомним, во Франции в столкновениях с мигрантами ранены четверо полицейских. Столкновения произошли в городе Кале.