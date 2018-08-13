На фестивале в Испании более 130 человек получили травмы и шок

Во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino в испанском городе Виго рухнула деревянная платформа. Более 130 человек травмированы.
Об этом сообщает ВВС.
Инцидент произошел около полуночи, когда толпа слушал рэпера с Майорки Rels B.
Некоторые люди с платформы на набережной упали прямо в море.
Свидетели сообщили, что на месте возникла паника и давка.
Несколько экстренных групп помогали раненым, а водолазы искали пострадавших в море.
По данным полиции, смертельных случаев не зафиксировали.
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Напомним, гости музыкального фестиваля в Германии испытали легкий шок после того, как на их палаточный лагерь обрушился небольшой смерч. Он сформировался посреди поля, на котором были установлены палатки участников мероприятия.