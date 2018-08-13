Жителей двух деревень на северной части острова Эвбея вывезли на материк, - огонь подступил к окраинам, пожар разгорается рядом со столицей Греции, сообщает Ekathimerini.

Загорелось в воскресение в сосновом лесу, огонь быстро распространился. Информации о жертвах пока не поступало.

Огонь гасят почти двести спасателей, задействованы спецтехника и авиация. Движение по главной улице острова – остановлено. Жителей и туристов призывают покинуть остров и уехать в Афины. Движение по мосту, которые соединяет Эвбею с материком – затруднено, власти организовали переправу паромами, которые работают круглосуточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горят заповедные леса возле Ялты в оккупированном Крыму

В соцсетях туристы и жители острова выкладывают фото и видео огня, который подбирается к их домам.

Напомним, в Греции задержали возможного поджигателя леса.