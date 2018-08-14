Американцы нашли европейцам замену российского газа

Девин Нунес считает, что Трансадриатический газопровод является единственным рецептом снижения зависимости Европы от российского газа

Член американского Конгресса Девин Нунес заявил, что Европе необходимо поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию.

По словам конгрессмена, которые приводит Взгляд, газопровод является единственным рецептом снижения зависимости Европы от российского газа. Нунес отметил, что Европа, в частности Германия, так перестанут подкармливать "русского медведя" деньгами.

Он заявил также, что единственным препятствием строительства газопровода является российская пропаганда в Италии.

"С постройкой Трансадриатического газопровода появится еще один источник газа для Европы. Это обстоятельство снизит зависимость европейских стран от российского газа", – заявил Нунес.

Отмечается, что ТАР вместе с Южно-Кавказским газопроводом и Трансанатолийским (TANAP) составляет проект "Южного газового коридора", предусматривающий транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа из Каспия через Грузию и Турцию в Европу. 4 июля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на проект Трансадриатического газопровода (ТАР).

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