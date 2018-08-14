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Главная » Мир » Более половины детей в Европе рождаются вне брака, - исследование

Более половины детей в Европе рождаются вне брака, - исследование

Более половины детей в Европе рождаются вне брака, - исследование
Фото: Казинформ

Больше всего - во Франции

14.08.18 320
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В странах ЕС все больше детей появляется на свет у родителей, официально не оформивших свои отношения.

По последним данным европейского статистического агентства Евростат, в 8 странах ЕС больше половины детей рождаются вне брака: во Франции (60% новорожденных), Болгарии, Словении (по 59%), Эстонии (56%), Швеции (55%), Дании (54%), Португалии (53%) и Нидерландах (чуть больше 50%).

В целом в ЕС 43% детей рождается в семьях, где родители не заключали брак, и с 2000 года эта цифра выросла на 15%. Как отмечают специалисты Евростата, больше детей стало появляться и у не зарегистрировавших отношения пар, и у незамужних женщин без партнера.

Меньше всего детей вне брака рождается в Греции (9%), Хорватии и на Кипре (по 18%).

Напомним, Фокус разбирался, может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой.

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