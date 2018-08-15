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Главная » Мир » Пять европейских стран поделят между собой спасенных в Средиземном море нелегалов

Пять европейских стран поделят между собой спасенных в Средиземном море нелегалов

Пять европейских стран поделят между собой спасенных в Средиземном море нелегалов
Фото: theguardian.com

Всего разделят около 250 мигрантов

15.08.18 60
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Спасенных в Средиземном море искателей убежища, находящихся на спасательном судне Aquarius, распределят между собой пять государств ЕС - Германия, Франция, Люксембург, Португалия и Испания.

Об этом заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, сообщает DW. Именно правительство Мальты согласилось принять спасательное судно Aquarius.

После недельной одиссеи беженцы из Aquarius прибыли в Испанию. Ранее Италия отказала кораблю в доступе к своим портам.
Представители министерства внутренних дел ФРГ заявили о намерении Германии принять 50 из более 140 спасенных беженцев.

Кроме того, по данным французского правительства, распределению подлежат также и другие искатели убежища, спасенные в акватории Средиземного моря другими судами. Таким образом, всего около 250 человек должны разделить между пятью странами ЕС.

По данным Елисейского дворца, Франция намерена принять 60 человек, в Мадриде заявили о готовности принять более 60. Португалия хочет приютить 30 человек.

Большинство спасенных в Средиземном море мигрантов - выходцы из Сомали и Эритреи. Как правило, граждане этих стран имеют достаточно высокие шансы на получение убежища в европейских странах, отмечает информационное агентство AFP.

Напомним, у Венгрии созрела идея, как решить миграционную проблему.

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